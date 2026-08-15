Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem!
Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı
Giriş: 15 Ağustos 2026 - 02:19 Güncelleme:
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Endonezya'nın Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısı olduğu bildirildi.
AA'nın haberine göre açıklamada, 7,7 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından aynı bölgede 5,6 ile 6,1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedilirken, tsunami riskine ilişkin uyarılar yapıldı.
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