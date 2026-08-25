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        Haberler Dünya Ermenistan Parlamentosu, hükümetin Bakü ve Ankara ile normalleşme programını onayladı

        Ermenistan Parlamentosu, hükümetin Bakü ve Ankara ile normalleşme programını onayladı

        Ermenistan Parlamentosu, hükümetin Azerbaycan ile barışın sağlamlaştırılması ve Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesini içeren 5 yıllık programını onayladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 16:32 Güncelleme:
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        Ermenistan'dan Ankara ile normalleşmeye onay

        Parlamentoda, hazirandaki seçimlerden galip ayrılan Nikol Paşinyan hükümetinin "Gerçek Ermenistan" konseptine dayandırdığı 2026-2031 programı oylandı. Program, 63 milletvekilinin lehte oy kullanmasıyla kabul edildi. 24 milletvekili ise aleyhte oy kullandı.

        Programda, Azerbaycan ile tesis edilen barışın sağlamlaştırılması ve daha ileri düzeyde kurumsallaştırılması, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin tesisi, bölge ülkeleriyle ilişkilerin normalleştirilmesi gibi maddeler yer alıyor.

        Ermenistan'ın "dengeli ve dengeleyici dış politika" çizgisini sürdüreceği mesajı verilen programda, AB ve ABD ile stratejik ortaklıkların derinleştirilmesi, Rusya ile ilişkilerin dönüştürülmesi ve geliştirilmesi, İran, Çin ve Hindistan ile ilişkilerin güçlendirilmesi ile barış ve güvenliğin korunması gibi hedefler de bulunuyor.

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        #Ermenistan
        #Azerbaycan
        #ankara
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