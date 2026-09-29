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        Haberler Dünya Fas siyasetinde bir ilk

        Fas siyasetinde bir ilk

        Fas Kralı 6. Muhammed, Asalet ve Çağdaşlık Partisi'nin (PAM) kolektif liderlik koordinatörü Fatima Zahra el-Mansuri'yi hükümeti kurmakla görevlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 20:27 Güncelleme:
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        Fas siyasetinde bir ilk

        Fas Kraliyet Sarayı, Protokol ve Şeref Nişanları Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kral 6. Muhammed, başkent Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda Mansuri'yi kabul ederek kendisini yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

        Mansuri, ülke tarihinde hükümeti kurmakla görevlendirilen ilk kadın oldu.

        Fas Anayasası'nın 47. maddesine göre kral, Temsilciler Meclisi seçimlerinde en fazla sandalyeyi kazanan siyasi partinin başkanını hükümeti kurmakla görevlendiriyor. Hükümet üyeleri ise hükümet başkanının teklifi üzerine kral tarafından atanıyor.

        Fas İçişleri Bakanlığı, 24 Eylül'de yaptığı açıklamada, 395 sandalyeli Temsilciler Meclisi seçimlerinde PAM'ın 97 sandalye kazanarak birinci olduğunu duyurmuştu.

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        Seçimlerde Ulusal Bağımsızlar Birliği (RNI) 66 sandalyeyle ikinci, İstiklal Partisi 65 sandalyeyle üçüncü, Adalet ve Kalkınma Partisi ise 54 sandalyeyle dördüncü sırada yer almıştı.

        Temsilciler Meclisinde hükümet kurmak için en az 198 sandalyelik çoğunluk gerekiyor. Bu nedenle seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından hükümet çoğunluğunun oluşturulması için siyasi partiler arasında görüşmeler yapılması bekleniyor.

        *Fotoğraf: AP

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