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        Haberler Dünya Hindistan'da "Hamam Böceği Halk Partisi" protestoları

        Hindistan'da "Hamam Böceği Halk Partisi" protestoları

        Hindistan'da gençler tarafından kurulan "Hamam Böceği Halk Partisi" (Cockroach Janta Party) adlı siyasi hareketin başlattığı protestolar sürüyor. Binlerce kişinin düzenlediği protestoda, 118 polis yaralandı, yaklaşık 70 protestocu gözaltına alındı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 07:41 Güncelleme:
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        Hindistan'da Yüksek Mahkeme Başkanı Surya Kant'ın tartışma yaratan açıklamalarına tepki olarak gençler tarafından kurulan "Hamam Böceği Halk Partisi" (Cockroach Janta Party) adlı siyasi hareketi destekleyen binlerce kişinin düzenlediği protestoda, 118 polis yaralandı, yaklaşık 70 protestocu gözaltına alındı.

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        NDTV'nin haberine göre, Hindistan polisi, Hamam Böceği Halk Partisinin düzenlediği protestoda yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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        Açıklamada, gösteride 118 polisin yaralandığı, yaklaşık 70 protestocunun gözaltına alındığı belirtilerek, protestocuların "kuralsız, agresif ve vahşi" hareketler sergilediği ifade edildi.

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        Eylemcilerin taş ve çeşitli objelerle polislere saldırdığı aktarılan açıklamada, yaklaşık 60 protestocunun da yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

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        Hamam Böceği Halk Partisi destekçileri, Hindistan'da mayıs ayında yapılan ancak soruların sızdırıldığı suçlamaları nedeniyle iptal edilen tıp fakültesi giriş sınavının 21 Haziran'da tekrar düzenlenmesine karşı bir aydır zaman zaman gösteriler düzenliyor.

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        "Hamam Böceği Halk Partisi"

        Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Kant'ın sisteme "parazitlerin" saldırdığını savunarak, iş bulamayan ve meslekte kendilerine yer edinemeyen bazı gençleri "hamam böceklerine" benzetmesi üzerine, özellikle "Z kuşağı" internet kullanıcıları öncülüğünde mayısta kurulan "Hamam Böceği Halk Partisi" geniş destek görüyor.

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        İnternette gençlerin tepkisini yansıtan mizahi girişim olarak ortaya çıkan hareketin destekçileri, son dönemde tıp fakültelerine giriş için düzenlenen ulusal sınavın, soruların sızdırıldığı iddialarının ardından iptal edilmesine karşı düzenlenen protestolarda da ön planda yer alıyor.

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        Göstericiler, hükümeti sınav sistemindeki sorunları çözmemek ve protestoları baskı altına almakla eleştiriyor.

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        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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