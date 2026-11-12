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        Haberler Dünya New York'ta çöken binanın enkazı altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

        New York'ta çöken binanın enkazı altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti

        New York'un Brooklyn bölgesinde, inşaat alanının yanındaki üç katlı apartman binasının çökmesi sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 11:47 Güncelleme:
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        New York'un Brooklyn bölgesinde çöken binanın enkazı altında kalan 2 kişinin öldüğü, 15'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

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        New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) yetkilileri, Brooklyn'de bir binanın kısmen çöktüğü ihbarı üzerine olay yerine intikal ettikleri, enkaz altında kalanlar olduğu bilgisini paylaştı.

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        FDNY yetkilileri, çöken binanın Brooklyn'in kent merkezindeki Newkirk ile Flatbush caddeleri arasındaki bir blokta bulunduğunu, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15'ten fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

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        Yetkililer, 250'yi aşkın itfaiye ve acil durum çalışanının görevlendirildiği kurtarma çalışmalarının uzun sürebileceğini ve olayın soruşturulduğunu ifade etti.

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        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay yerinde bir binanın kısmen çöktüğü ve büyük bir enkaz oluşturduğu görüldü.

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        Birçok itfaiyecinin enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştığı, bir vincin ise enkazı kaldırmaya çalıştığı anlar video kaydında yer aldı.

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        #haberler
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