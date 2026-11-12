New York'ta çöken binanın enkazı altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti
New York'un Brooklyn bölgesinde, inşaat alanının yanındaki üç katlı apartman binasının çökmesi sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı
New York'un Brooklyn bölgesinde çöken binanın enkazı altında kalan 2 kişinin öldüğü, 15'ten fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) yetkilileri, Brooklyn'de bir binanın kısmen çöktüğü ihbarı üzerine olay yerine intikal ettikleri, enkaz altında kalanlar olduğu bilgisini paylaştı.
FDNY yetkilileri, çöken binanın Brooklyn'in kent merkezindeki Newkirk ile Flatbush caddeleri arasındaki bir blokta bulunduğunu, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15'ten fazla kişinin yaralandığını açıkladı.
Yetkililer, 250'yi aşkın itfaiye ve acil durum çalışanının görevlendirildiği kurtarma çalışmalarının uzun sürebileceğini ve olayın soruşturulduğunu ifade etti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay yerinde bir binanın kısmen çöktüğü ve büyük bir enkaz oluşturduğu görüldü.
Birçok itfaiyecinin enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştığı, bir vincin ise enkazı kaldırmaya çalıştığı anlar video kaydında yer aldı.