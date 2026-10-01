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        Haberler Dünya Fransa'da sağcı cumhurbaşkanı adayı, lise eylemleri nedeniyle solcu partinin kapatılmasını istedi

        Fransa'da sağcı cumhurbaşkanı adayı, lise eylemleri nedeniyle solcu partinin kapatılmasını istedi

        Fransa'da merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin cumhurbaşkanı adayı Bruno Retailleau, liselerde şiddet olaylarının yaşandığı eylemlerden solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisini sorumlu tutarak partinin kapatılmasını talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 12:00 Güncelleme:
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        Fransız cumhurbaşkanı adayı, solcu partinin kapatılmasını istedi

        Ülkede gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak merkez sağcı LR partisi adayı ve eski İçişleri Bakanı Retailleau BFMTV'de katıldığı programda siyasi gündemi değerlendirdi.

        Retailleau, lise öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği ve ülke geneline yayılan eylemleri eleştirerek solcuları hedef gösterdi.

        Yer yer şiddet olaylarının yaşandığı ve 200'den fazla kişinin yaralandığı eylemlerin sorumlusu olarak Ulusal Meclisin en büyük solcu partisi LFI'yi gösteren Retailleau, "Bugün bir sorunun sorulması gerektiğini düşünüyorum. Bu soru LFI’nin yasaklanması meselesi." dedi.

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        Retailleau, LFI'nin şiddet ve ayaklanma çağrısı yaptığını ve bir başkaldırı planladığını belirterek, bu partinin yasaklanması gerektiğini savundu.

        Ayrıca 2027 cumhurbaşkanı seçiminin favori isimlerinden aşırı sağcı aday Marine Le Pen'in yarışı kazanması halinde solcuların tepkisinin çok daha şiddetli olacağını savunan Retailleau, "Bugün liselerin önünde yaşananlar, 2027'de Bayan Le Pen'in seçilmesi halinde yaşanacakların bir tekrarı. (LFI) Ülkede isyan başlatacaklar." diye konuştu.

        Fransa'da hayat pahalılığı, sosyal güvenlik harcamalarının düşürülmesi, artan akaryakıt fiyatları, eğitim ve sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler toplumsal memnuniyetsizliği artırırken çiftçiler ve balıkçılar dahil yer yer farklı kesimlerin ve iş gruplarının eylemleri sürüyor.

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        Belli şehirlerde başlayan liseli eylemleri ise son günlerde yeni şehirlere yayılarak şiddetini artırdı. Eylemlerde 600'den fazla kişi gözaltına alındı, güvenlik güçleri ve gençlerden en az 200 kişi yaralandı.

        Fransa’da 2027’de yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde iki dönem üst üste görev yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden aday olamayacak.

        Seçim anketleri iki turlu seçimlerin ilk turunda aşırı sağcı Marine Le Pen’in açık ara başı çekeceğini gösteriyor.

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