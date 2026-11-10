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        Haberler Dünya Gazze'de şiddetli yağışlardan 2 binden fazla aile olumsuz etkilendi

        Gazze'de şiddetli yağışlardan 2 binden fazla aile olumsuz etkilendi

        Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi genelinde etkili olan şiddetli yağışların çadırları ve sığınakları su altında bırakması sonucu 2 binden fazla yerinden edilmiş ailenin zarar gördüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 00:14 Güncelleme:
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        Gazze'de şiddetli yağışlardan 2 binden fazla aile olumsuz etkilendi

        UNRWA tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi genelinde etkili olan olumsuz hava koşullarının çadır ve sığınaklarda su baskınlarına yol açtığı belirtildi.

        Açıklamada, yağışların UNRWA'ya ait 113 acil barınma merkezinde yaşamını sürdüren 2 binden fazla yerinden edilmiş aileyi doğrudan etkilediği ifade edildi.

        Su baskınlarının, büyük bölümü derme çatma çadırlarda ve geçici barınaklarda kalan Filistinlilerin halihazırda son derece ağır olan yaşam koşullarını daha da kötüleştirdiği vurgulandı.

        Saha ekiplerinin hasar tespiti yaptığını ve acil ihtiyaçları belirlediğini aktaran UNRWA, insani yardım ortaklarıyla koordinasyon halinde su tahliye çalışmalarını sürdürdüğünü ve giderlerdeki tıkanıklıkları açmaya çalıştığını kaydetti.

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        Bölgede yeni yağış dalgalarının beklenmesinin güvenli barınak, battaniye, yatak ve diğer kışlık malzemelere olan acil gereksinimi artırdığı uyarısı yapılan açıklamada, ciddi operasyonel kısıtlamalara, ekipman ve temel insani malzeme eksikliğine rağmen ekiplerin selin sonuçlarıyla mücadeleye devam ettiğinin altı çizildi.

        Gazze'de 70 bin çadır sular altında kaldı

        Gazze Şeridi'nde 6 Kasım'dan bu yana şiddetli yağış ve rüzgarın eşlik ettiği soğuk hava şartları etkisini sürdürüyor.

        Gazze'deki hükümetin medya ofisi ve Sivil Savunma Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 70 bin çadır ile yerinden edilenlerin kaldığı kampların tamamı sular altında kaldı.

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        İsrail'in soykırıma varan saldırılarında ağır hasar gören 4 ev ile onlarca duvar çökerken, olumsuz şartlar nedeniyle yaralanan bazı Filistinlilerin durumunun kritik olduğu bildirildi.

        Yaklaşık 2 bin bina her an çökebilir

        Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş da daha önce yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında hasar gören yaklaşık 2 bin binanın her an çökebileceği, içinde veya çevresinde yaşayan Filistinlilerin üzerine yıkılabileceği uyarısında bulunmuştu.

        Burş, evlerini terk edemeyen ailelerin sığınacak alternatif bir yer veya çadır bulamadıkları için hayati tehlikeye rağmen bu yapılarda kalmak zorunda olduklarını söylemişti.

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        İsrail saldırılarının yol açtığı yıkım barınma krizini derinleştiriyor

        İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde binaların yüzde 80'den fazlası yıkıldı veya ağır hasar gördü.

        Konutların büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli, derme çatma çadırlarda ve geçici barınma alanlarında yaşam mücadelesi veriyor.

        Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlar, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çok sayıda çadırı sular altında bırakarak zaten ağır olan barınma koşullarını daha da kötüleştirdi.

        İsrail'in konteyner, çadır, branda ve temel insani yardım malzemelerinin bölgeye girişine yönelik kısıtlamaları, Filistinlilerin soğuk hava ve yağışlardan korunmasını güçleştiriyor.

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        İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki insani yükümlülüklerini yerine getirmemesi de bölgedeki barınma ve yeniden inşa ihtiyaçlarının karşılanmasının önündeki engeller arasında yer alıyor.

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        #gazze
        #yağmur
        #Filistin
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