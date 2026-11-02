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        Haberler Dünya Ortadoğu Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemiye saldırı

        Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemiye saldırı

        Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir geminin şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı. Daha sonra İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak infilak ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 03:22 Güncelleme:
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        Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiye saldırı

        Stratejik ve ekonomik açıdan dünyanın en kritik su yollarından biri olarak görülen Hürmüz Boğazı’nda seyir güvenliği endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı.

        UKMTO tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda seyreden bir geminin şüpheli bir saldırıya uğradığı bildirildi. Bölgedeki bir ticari gemi kaptanının başka bir gemi tarafından "VHF Kanal 16" frekansı üzerinden yapılan acil durum (Mayday) çağrısını UKMTO'ya ilettiği belirtilirken, çağrıyı yapan geminin bilinmeyen bir mühimmat tarafından vurulduğu aktarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi. UKMTO bölgede seyreden gemilere dikkatli olma ve her türlü şüpheli durum hakkında bildirimde bulunma çağrısı yaptı.

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        İRAN DEVRİM MUHAFIZLARINDAN AÇIKLAMA

        İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) Hürmüz Boğazı’ndaki seyir güvenliğine ilişkin endişe verici bir açıklama geldi. İran basınında yer alan haberlere göre, DMO Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi Hürmüz Boğazı’nı yasaklı rotadan izinsiz bir şekilde geçmeye çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak infilak ettiğini duyurdu. Söz konusu gemilerden birinin "süper tanker" olduğu ve patlamanın ardından bu gemide yangın çıktığı aktarılan açıklamada, "Bu tankerler navigasyon ve tanımlama sistemlerini kapatmış ve ABD ordusunun desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndaki yasadışı güzergâhtan gizlice geçmeyi amaçlamışlardır. Ancak, yaşananların ardından hareket kabiliyetlerini yitirmişlerdir" denildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından temin edilmiştir.

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        #Hürmüz Boğazı
        #iran
        #Birleşik Krallık
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