Hürmüz için 10 günlük ateşkes: Masada barış var, parmaklar hâlâ tetikte

Diplomatik kaynaklara göre Katar, Mısır, Pakistan ve bölgedeki diğer bazı arabulucu ülkeler, Washington ile Tahran arasında yeniden doğrudan müzakere zemini oluşturabilmek amacıyla kapsamlı bir ateşkes taslağı hazırladı. Teklifin merkezinde, tarafların on gün boyunca askeri operasyonlarını durdurması ve bu süre içerisinde daha kapsamlı bir siyasi uzlaşı için müzakereleri yeniden başlatması bulunuyor. Arabulucuların temel hedefi ise geçtiğimiz ay çöken mutabakatın tamamen ortadan kalkmasını önlemek ve taraflar arasındaki iletişim kanallarını yeniden işler hale getirmek.

Asıl Pazarlık Hürmüz Üzerinde

Hazırlanan taslakta en dikkat çekici unsur, Hürmüz Boğazı’na ilişkin düzenlemeler oldu. Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümü bu dar deniz koridorundan geçerken, son haftalarda yaşanan askeri gerilim küresel enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açtı. Bu nedenle arabulucular, ateşkesin yalnızca askeri değil, ekonomik sonuçlar da doğurmasını hedefliyor. Plan kapsamında ticari gemilerin güvenli geçişinin yeniden sağlanması, uluslararası deniz taşımacılığının kesintisiz sürdürülmesi ve bölgedeki askeri risklerin azaltılması amaçlanıyor.

REKLAM

İki Koridorlu Güvenlik Modeli

Diplomatik çevrelerde konuşulan seçeneklerden biri, Hürmüz Boğazı’nın iki ayrı güvenlik koridoru üzerinden işletilmesi. Buna göre Umman kara sularına yakın güney hattında gemilerin herhangi bir İran müdahalesiyle karşılaşmaması, İran kıyılarına yakın kuzey hattında ise Amerikan askeri baskısının azaltılması öngörülüyor. Böyle bir modelin hayata geçirilmesi halinde, tarafların doğrudan karşı karşıya gelme riskinin azaltılması ve ticari gemilerin daha öngörülebilir bir güvenlik ortamında hareket etmesi hedefleniyor.

Washington’un Temkinli Yaklaşımı

ABD yönetimi ateşkes fikrine tamamen kapıyı kapatmış değil. Ancak Washington, geçici bir ateşkesten önce Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer serbestisine ilişkin somut güvence verilmesini talep ediyor. Amerikan yönetimi açısından yalnızca çatışmaların geçici olarak durması yeterli görülmüyor. Beyaz Saray, İran’ın gelecekte benzer baskı yöntemlerine yeniden başvurmayacağına ilişkin siyasi ve askeri güvencelerin de oluşturulmasını istiyor. Bu nedenle diplomatik temasların oldukça zorlu geçtiği belirtiliyor.

REKLAM

İran’ın Hesabı Zaman Kazanmak mı?

Diplomatik kaynaklar, ateşkes önerisinin Tahran açısından da önemli gerekçelere dayandığını değerlendiriyor. Son haftalarda Amerikan hava operasyonlarının yoğunlaşması, İran’ın askeri altyapısı üzerindeki baskıyı artırırken, ekonomik yaptırımların oluşturduğu yük de devam ediyor. Bu nedenle geçici bir ateşkes, İran açısından yalnızca çatışmaları durdurmak değil; diplomatik manevra alanını genişletmek ve uluslararası baskının daha da artmasını önlemek için bir fırsat olarak görülüyor.

Hürmüz’ün Bedeli Nasıl Belirlenecek?

Müzakere masasında en dikkat çeken başlıklardan biri de boğazın güvenliğinin finansmanı. Diplomatik çevrelerde konuşulan seçeneklerden biri, İran’ın uluslararası gemilere sağladığı güvenlik hizmetleri karşılığında belirli bir hizmet bedeli alabilmesi. Bir başka öneri ise bu gelirlerin uluslararası bir fonda toplanması ve bağımsız bir mekanizma tarafından yönetilmesi. Böylece hem İran’ın güvenlik rolünün tanınması hem de uluslararası ticaretin tek taraflı baskı altında kalmaması amaçlanıyor.

REKLAM

İsrail Faktörü Denklemdeki Yerini Koruyor

Washington ile Tahran arasındaki her diplomatik girişim, İsrail’in güvenlik politikalarını da doğrudan etkiliyor. Amerikan yönetiminin, müzakere süreci devam ederken İsrail’den tansiyonu yükseltecek yeni adımlardan kaçınmasını istediği yönündeki iddialar dikkat çekiyor. Buna karşın İsrail’deki bazı siyasi ve askeri çevrelerin İran üzerindeki baskının azaltılmasına mesafeli yaklaştığı belirtiliyor. Bu nedenle ateşkes girişiminin yalnızca iki ülke arasında değil, bölgesel dengeler açısından da hassas bir süreç olduğu değerlendiriliyor.

Enerji Piyasaları Nefesini Tuttu

Hürmüz Boğazı üzerinden günlük milyonlarca varil petrol ve büyük miktarda sıvılaştırılmış doğal gaz taşınıyor. Bu nedenle bölgede yaşanan her askeri gelişme, enerji fiyatlarını ve küresel enflasyon beklentilerini doğrudan etkiliyor. Uluslararası finans kuruluşları, uzun süreli bir kriz halinde petrol fiyatlarında yeni yükseliş dalgalarının yaşanabileceği uyarısında bulunurken, deniz taşımacılığı sigorta maliyetlerindeki artışın küresel ticareti de olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

REKLAM

Bölgesel Arabuluculuk Yeni Döneme Giriyor

Son yıllarda Körfez ülkeleri, yalnızca ekonomik aktörler değil aynı zamanda kriz çözücü diplomatik merkezler olarak da öne çıkıyor. Katar’ın yürüttüğü yoğun diplomasi, Umman’ın uzun yıllardır sürdürdüğü tarafsız arabuluculuk politikası ve Pakistan’ın hem Washington hem de Tahran ile kurduğu diyalog kanalları, bölgesel diplomasinin giderek daha fazla önem kazandığını gösteriyor. Bu tablo, Orta Doğu’da sorunların çözümünde bölge ülkelerinin rolünün giderek arttığını ortaya koyuyor.

10 Gün Yeterli Olacak mı?

Uzmanlara göre en büyük soru işareti, on günlük ateşkes süresinin kalıcı bir anlaşma için yeterli olup olmayacağı. Taraflar arasındaki güven bunalımı, yalnızca son haftalarda yaşanan saldırılardan değil, uzun yıllara yayılan siyasi anlaşmazlıklardan besleniyor. Bu nedenle geçici ateşkesin başarılı olabilmesi için tarafların askeri sahadaki gerilimi azaltmasının yanı sıra diplomatik söylemlerini de yumuşatması gerektiği ifade ediliyor.

REKLAM

Kritik Karar Günleri Başlıyor

Washington’un vereceği karar kadar Tahran’ın atacağı adımlar da önümüzdeki günlerin seyrini belirleyecek. Eğer taraflar ateşkes konusunda ortak zeminde buluşabilirse, bu gelişme yalnızca yeni bir çatışmayı önlemekle kalmayacak; Hürmüz Boğazı’nın yönetimi, enerji güvenliği ve ABD-İran ilişkilerinin geleceği açısından da yeni bir dönemin kapısını aralayabilecek. Aksi durumda ise geçici diplomatik umutların yerini yeniden askeri operasyonların ve bölgesel gerilimin alabileceği değerlendiriliyor.

Sadece Ateşkes Değil, Yeni Bir Güvenlik Mimarisinin Arayışı

Bugün masada konuşulan konu yalnızca on günlük bir ateşkes takvimi değil. Asıl tartışma, Hürmüz Boğazı’nın gelecekte hangi kurallarla yönetileceği, deniz ticaretinin nasıl güvence altına alınacağı ve ABD ile İran’ın bundan sonraki dönemde birbirleriyle hangi çerçevede ilişki kuracağıdır. Bu nedenle yürütülen diplomasi, kısa vadeli bir kriz yönetiminin ötesinde, Orta Doğu’nun yeni güvenlik mimarisini şekillendirebilecek stratejik bir pazarlık olarak değerlendiriliyor.