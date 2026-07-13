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        Haberler Dünya Husiler: Suudi Arabistan havalimanını hedef aldı

        Husiler: Suudi Arabistan havalimanını hedef aldı

        Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan güçlerinin başkent Sana'daki Uluslararası Sana Havalimanı'nı hedef aldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 18:29 Güncelleme:
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        Husiler: Suudi Arabistan havalimanını hedef aldı

        Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan güçlerinin Uluslararası Sana Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

        Seri, söz konusu hava saldırısının bölgedeki gerilimi azaltma sürecini sonlandırdığını iddia etti.Saldırının karşılıksız kalmayacağını savunan Seri, Suudi Arabistan'ın bu eylemin sonuçlarına katlanması gerektiğini öne sürdü.

        Yemen ordusundan açıklama

        Öte yandan Yemen ordusu, başkent Sana'daki Uluslararası Sana Havalimanı'nın pistini, İran'a ait bir uçağın Yemen'e inişini engellemek amacıyla hedef aldığını açıkladı.

        Açıklamada, Husilerin, Yemen ulusal hava yollarına ait uçakların Uluslararası Sana Havalimanı'na inmesini engellediği ve İran uçaklarının Yemen hava sahasını ihlal ettiği belirtildi. Yemen Savunma Bakanı Tahir el-Ukayli, kısa süre önce yaptığı açıklamada, İran uçaklarının ülke hava sahasını ihlal ettiğini belirterek, bu ihlallere askeri karşılık vereceklerini söylemişti.

        Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani de Husilerin Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC) ait bir uçağı Sana Havalimanı'nda alıkoyduğunu, uçağın havalimanından ayrılmasına izin vermediğini ve pilot ile yardımcı pilotu alıkoyduğunu açıklamıştı.

        Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana İran destekli Husiler, başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Aden merkezli uluslararası toplum tarafından kabul edilen Yemen hükümetine askeri destek sağlıyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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