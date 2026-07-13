Husiler: Suudi Arabistan havalimanını hedef aldı

Tatile kadar göbek nasıl erir? Hızlı zayıflatan yöntemler neler? Hangi yaz içecekleri zayıflatır? Zayıflarken hangi tatlı serbest? F-35 Sürecinde yeni sayfa açıldı mı? Trump'ın fikir değiştirmesi olası mı? Netanyahu Trump'ı ikna edebilir mi? Sadece müşteri mi yoksa ortak mı? Harp tarihinde mehter ne... Daha Fazla Göster

Tatile kadar göbek nasıl erir? Hızlı zayıflatan yöntemler neler? Hangi yaz içecekleri zayıflatır? Zayıflarken hangi tatlı serbest? F-35 Sürecinde yeni sayfa açıldı mı? Trump'ın fikir değiştirmesi olası mı? Netanyahu Trump'ı ikna edebilir mi? Sadece müşteri mi yoksa ortak mı? Harp tarihinde mehter nerede durur? Liderler neden mehterle karşılandı? Savaşlarda mehterin rolü neydi? Geçmişte savaşlar nelerle kazanıldı? Burası Haftasonu'nda Kübranur Uslu sordu; Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Akupunktur Uzmanı Dr. Murat Topaloğlu ve Akademisyen Dr. Ahmet Sefa Özkaya anlattı. Daha Az Göster