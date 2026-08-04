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        Haberler Dünya Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı

        Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı

        Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran Havalimanı'nda kamikaze İHA ile "hassas bir hedefi" vurduklarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 18:43 Güncelleme:
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        Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı

        Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran vilayetinde bulunan havalimanında "hassas bir hedefi" kamikaze İHA saldırısıyla hedef aldıklarını söyleyen Seri, saldırının Sada ve Hacce kentlerinin Suudi Arabistan İHA'ları tarafından ihlal edilmesi nedeniyle gerçekleştirildiğini savundu.

        Saldırının hedefe başarıyla ulaştığını iddia eden Husilerin Sözcüsü, "Suudi düşmana, hava sahamıza yönelik hiçbir ihlalin karşılıksız ve cezasız kalmayacağını vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Seri, hassas hedefin ne olduğuna ilişkin bilgi vermezken, saldırıya dair Suudi Arabistan'dan henüz açıklama yapılmadı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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