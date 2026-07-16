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        Haberler Dünya Husilerden Suudi Arabistan'a tehdit

        Husilerden Suudi Arabistan'a tehdit

        Yemen'deki Husiler, ülkeye yönelik yeni bir saldırıya katılması halinde Suudi Arabistan'daki petrol tesisleri ile stratejik hedefleri vurmakla tehdit etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 19:19 Güncelleme:
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        Husilerden Suudi Arabistan'a tehdit

        Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, haftalık basın toplantısında Yemen'e yönelik yeni bir askeri operasyon düzenlenmesi halinde buna aynı şekilde karşılık vereceklerini belirtti.

        Suudi Arabistan'ı sert ifadelerle eleştiren Husi, Riyad yönetiminin ABD ve İsrail'in bölgedeki politikalarını desteklediğini, siyasi, askeri, güvenlik ve medya alanlarında ABD, İsrail ve İngiltere ile işbirliği yaptığını iddia etti.

        Filistin meselesine de değinen Husi, Suudi Arabistan'ın İsrail'e karşı Arap ve İslam dünyasında ortak tutum alınmasını engellemeye çalıştığını, Gazze'deki savaş sırasında İsrail'e siyasi ve medya desteği verdiğini öne sürdü.

        Lübnan konusunda ise Suudi Arabistan'ın ülkedeki bazı siyasi aktörler üzerinde etkili olduğunu ve Hizbullah karşıtı isimleri desteklediğini iddia eden Husi, Riyad yönetiminin Lübnan'daki rolünü "olumsuz ve düşmanca" olarak nitelendirdi.

        Yemen'e ilişkin değerlendirmelerinde Suudi Arabistan'ı savaş ve ablukanın sorumlusu olmakla suçlayan Husi, Riyad'ın ülkenin petrol kaynaklarından yararlanılmasını engellediğini, limanlar, havalimanları ve ticarete yönelik kısıtlamalar uygulayarak insani ve ekonomik krizin derinleşmesine neden olduğunu savundu.

        Husi ayrıca, Suudi Arabistan'ın İngiltere, ABD ve İsrail ile Yemen'e yönelik askeri ve ekonomik uygulamalarda işbirliği yaptığını, İsrail ve ABD'ye istihbarat desteği sağladığını ve Husilerin İsrail'e yönelik deniz ablukasını etkisiz hale getirmeye çalıştığını ileri sürdü.

        Yemen'e yönelik yeni bir askeri operasyon düzenlenmesi halinde buna aynı şekilde karşılık vereceklerini belirten Husi, Suudi Arabistan'ın yeni bir saldırıya katılması durumunda ülkedeki petrol tesisleri ile stratejik hedefleri füze ve İHA'larla vurmakla tehdit etti.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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