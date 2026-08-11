Husilerden ticari gemiye saldırı

Yemen Sahil Güvenlik Güçleri tarafından yapılan açıklamada, Yemen'e ait "Tihame" adlı ticari geminin Husiler tarafından art arda füzelerle hedef alındığı, saldırı sonucu gemide yangın çıktığı ve ciddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Saldırı sonucu gıda malzemesi taşıyan gemide çıkan yangında mürettebattan 3 Pakistanlı, 1 Endonezyalı denizci ile Yemen Silahlı Kuvvetlerine bağlı 2. Deniz Tugayı'ndan 2 askerin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların 7'sinin gemi mürettebatından, 2'sinin sahil güvenlik personelinden, birinin de 2. Deniz Tugayı mensubu olduğu aktarıldı.

Sahil Güvenlik güçlerinin, silahlı kuvvetlere bağlı kurtarma ekipleriyle koordinasyon halinde ölü ve yaralıları tahliye ettiği, gemide bulunan 11 Pakistanlı ve Endonezyalı denizciyi kurtardığı ifade edildi.

Yemen Ulaştırma Bakanlığının Facebook hesabından yayımladığı açıklamada, Husilerin bu sabah Yemen'e ait "Tihame" adlı ticari gemiyi Babu'l Mendeb Boğazı'nda seyrettiği sırada art arda 3 balistik füzeyle hedef aldığı belirtildi.

Kurtarma ekiplerinin mürettebata ulaşarak yaralıları tahliye etmeye çalıştığı sırada Husilerin gemiye bir füze daha fırlattığı ve bunun kurtarma çalışmalarını engellemeye yönelik olduğu kaydedildi.

Bakanlık tarafından kınanan saldırı "terörist Husi milisleri tarafından işlenen terör suçu" olarak nitelendirildi.

Saldırı deniz taşımacılığı için tehdit oluşturuyor

Bakanlığın açıklamasında, geminin hedef alınmasının Husilerin "tırmandırıcı bir yaklaşım" izlediğini gösterdiği kaydedildi.

Söz konusu saldırıların hükümetin kontrolündeki bölgelerde bulunan liman ve sivil tesisler ile bu bölgelere giden ticari gemileri de tehdit kapsamına aldığı vurgulanan açıklamada, bunun milyonlarca Yemenlinin gıda ve tüketim ürünlerine erişimi açısından risk oluşturduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, uluslararası topluma ve deniz taşımacılığı ile uluslararası denizcilik alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara saldırılara karşı tutum alma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Kızıldeniz, Babu'l Mendeb Boğazı ve Aden Körfezi'nde seyrüsefer özgürlüğünün ve gemi mürettebatı ile denizcilik sektöründe çalışanların güvenliğinin sağlanması istendi.

Husilerden, Yemen Ulaştırma Bakanlığının açıklamasına ilişkin henüz değerlendirme yapılmadı.

İran destekli Husilerin bu sabah Babu'l Mendeb Boğazı'nda hedef aldığı ticari gemide bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

*Fotoğraf: AA, temsilidir