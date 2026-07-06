İngiliz uçaklarından Rus uçağına önleme

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus uçağının uçak gemisinin yakınından alçak irtifada geçtiği ve geminin çevresine çok sayıda sunobuoy (su altı dinleme şamandırası) bıraktığı belirtildi. Açıklamada, Rus uçağının uluslararası güvenlik frekanslarından yapılan çağrılara da yanıt vermediği ifade edildi.

İngiliz Savunma Bakanlığı, söz konusu faaliyeti "güvenli olmayan ve profesyonellikten uzak" olarak nitelendirirken, bunun üzerine HMS Prince of Wales'ten havalanan iki F-35B Lightning II savaş uçağının Rus uçağını önlediğini bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, olaya ilişkin Rus Tu-142 Bear-F uçağı, sonobuoy bırakma faaliyeti ve önleme görevini icra eden F-35B savaş uçaklarına ait görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.

*Haberin fotoğrafı, İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından servis edilmiştir