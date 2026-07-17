Irak basını: Süleymaniye'ye düzenlenen füze saldırısında İran karşıtı Komele örgütünün 8 üyesi öldü
Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan, Tahran yönetimi muhalifi İran Kürdistan Devrimci Emekçiler Topluluğu'nun (Komele) kampına düzenlenen füze saldırısında 8 örgüt üyesinin öldüğü belirtildi.
Giriş: 17 Temmuz 2026 - 10:54 Güncelleme:
Irak medyasında yer alan haberlere göre, Komele'nin üst düzey yöneticilerinden biri saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Söz konusu yetkili, Komele kampına 6 füze atıldığını, saldırı sonucu 8 örgüt üyesinin hayatını kaybettiğini ve yaralıların bulunduğunu söyledi.
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