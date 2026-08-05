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        Haberler Dünya "Irak-Suriye sınırında durum normal"

        "Irak-Suriye sınırında durum normal"

        Irak Sınır Güçleri Komutanı Muhammed Abdülvahab el-Saidi, "Irak-Suriye sınırında durumun normal olduğunu" bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 00:20 Güncelleme:
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        "Irak-Suriye sınırında durum normal"

        Irak resmi haber ajansı INA'ya açıklamada bulunan Saidi, iki ülke arasındaki sınırda "durumun normal olduğunu ve Suriye tarafındaki sınırın güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen hareketliliğin bilgileri dahilinde olduğunu" söyledi.

        Sınırda herhangi bir tehdit olmadığını vurgulayan Saidi, "Suriye güçlerinin hareketlerinde Irak tarafıyla koordine halinde olduklarını" aktardı.

        Suriye ordusunun, Irak sınırında "teyakkuz haline geçtiği" haberleri bölge basınında yer almıştı.

        *Fotoğraf: Irak Başbakanlığı, temsilidir

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