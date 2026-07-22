Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran: ABD ile mesaj alışverişi ve arabuluculuk girişimleri sürüyor

        İran: ABD ile mesaj alışverişi ve arabuluculuk girişimleri sürüyor

        ABD'nin İran'a yönelik gece saldırıları 11 gündür sürerken İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, "ABD ile mesaj alışverişi ve arabuluculuk girişimleri devam ediyor. Diplomasi durmaz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 11:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İran'dan 'diplomasi durmaz' mesajı

        İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ali Zeynivend, ABD ile İran arasındaki dolaylı görüşmelere ilişkin, "Mesaj alışverişi ve arabuluculuk girişimleri devam ediyor. Diplomasi durmaz." dedi.

        İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Zeynivend, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Ülkesinin müzakere heyetine rahatlıkla güvenebileceklerini ve İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelere önümüzdeki dönemde yeni arabulucuların eklenebileceğini belirten Zeynivend, “Mesaj alışverişi ve arabuluculuk girişimleri devam ediyor. Diplomasi durmaz." ifadelerini kullandı.

        Savaş alanının diplomasiyi desteklediğini, diplomasinin de elde edilen kazanımları güçlendirdiğini söyleyen Zeynivend, diplomasinin hiçbir koşulda durdurulamayacağını ifade etti.

        İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, dün, İran ile ABD arasında arabuluculuk yapan ülkelerden Pakistan'ı ziyaret ederek Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya gelmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 18 Temmuz 2026 (Beyaz Saray'ın İsrail'e Çıkışının Arka Planı Ne?)

        Tel Aviv - Madrid hattında gerilim. Netanyahu İspanya'yı neden hedef aldı? Vance İsrail'e neden bayrak açtı? Trump ile Netanyahu'nun arasına Türkiye mi girdi? İran, Erbil ve Süleymaniye'ye saldırdı. Türkiye'nin çok yönlü denge politikası. Erdoğan: Emperyalizme geçit verilmedi Gerçek Fikri Ne'de Er...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        "İlk aşkımdın!"
        "İlk aşkımdın!"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Sekizinci çocuğu oldu
        Sekizinci çocuğu oldu
        Yargıtay’dan kanser ilacı kararı
        Yargıtay’dan kanser ilacı kararı
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?