İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD üslerine yönelik saldırılara ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride, ABD'ye ait MQ-1 ve MQ-9 tipi iki İHA'nın İran'ın hava sahasını ihlal etmesine karşılık, Bahreyn'de bulunan 2 ABD üssündeki Patriot hava savunma sistemlerine ait 2 radarın İHA ve füzelerle hedef alındığı ifade edildi.

Bildiride, İran'ın hava sahasının ihlal edilmesine kararlı şekilde cevap verileceği uyarısı yapıldı.

BAHREYN'DEN VATANDAŞLARINA UYARI

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, mevcut bir tehlike uyarısı kapsamında vatandaşlara sakin olmaları ve en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulundu.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkede tehlike uyarısı verildiği belirtildi.

REKLAM

Kamu güvenliğinin korunması amacıyla vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin sakinliklerini korumalarının istendiği açıklamada, halktan en yakın güvenli noktaya geçmeleri ve gelişmeleri yalnızca resmi kanallar üzerinden takip etmeleri talep edildi.

Açıklamada, tehlikenin niteliğine ilişkin bilgi verilmedi.

SANAYİ TESİSİNDE YANGIN ÇIKTI

Bahreyn'de İran'ın saldırısında bir sanayi tesisinde yangın çıktığı ve maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın saldırısında sivil bir sanayi tesisinin hedef alındığı, olay yerinde yangın çıktığı ve maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

REKLAM

Sivil Savunma ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahalede bulunduğu aktarılan açıklamada, ilk verilere göre hiçbir yaralanma olmadığı ifade edildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, mevcut bir tehlike uyarısı kapsamında vatandaşlara sakin olmaları ve en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulunmuştu.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.