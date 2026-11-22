İran, Bahreyn'deki ABD üssünü hedef aldı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki 2 ABD üssünde bulunan Patriot hava savunma sistemlerine ait 2 radarın insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef alındığını duyurdu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD üslerine yönelik saldırılara ilişkin bildiri yayımladı.
Bildiride, ABD'ye ait MQ-1 ve MQ-9 tipi iki İHA'nın İran'ın hava sahasını ihlal etmesine karşılık, Bahreyn'de bulunan 2 ABD üssündeki Patriot hava savunma sistemlerine ait 2 radarın İHA ve füzelerle hedef alındığı ifade edildi.
Bildiride, İran'ın hava sahasının ihlal edilmesine kararlı şekilde cevap verileceği uyarısı yapıldı.
BAHREYN'DEN VATANDAŞLARINA UYARI
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, mevcut bir tehlike uyarısı kapsamında vatandaşlara sakin olmaları ve en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulundu.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkede tehlike uyarısı verildiği belirtildi.
Kamu güvenliğinin korunması amacıyla vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin sakinliklerini korumalarının istendiği açıklamada, halktan en yakın güvenli noktaya geçmeleri ve gelişmeleri yalnızca resmi kanallar üzerinden takip etmeleri talep edildi.
Açıklamada, tehlikenin niteliğine ilişkin bilgi verilmedi.
SANAYİ TESİSİNDE YANGIN ÇIKTI
Bahreyn'de İran'ın saldırısında bir sanayi tesisinde yangın çıktığı ve maddi hasar oluştuğu bildirildi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın saldırısında sivil bir sanayi tesisinin hedef alındığı, olay yerinde yangın çıktığı ve maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.
Sivil Savunma ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahalede bulunduğu aktarılan açıklamada, ilk verilere göre hiçbir yaralanma olmadığı ifade edildi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, mevcut bir tehlike uyarısı kapsamında vatandaşlara sakin olmaları ve en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulunmuştu.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.