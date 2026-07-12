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        Haberler Dünya Ortadoğu İran basını duyurdu: Bender Abbas ve Keşm Adası'nda şiddetli patlama

        İran basını duyurdu: Bender Abbas ve Keşm Adası'nda şiddetli patlama

        Ülke basınında yer alan ilk bilgilere göre, Hürmüz Boğazı'nın en kritik lojistik noktası olan Bender Abbas kenti ile Keşm Adası'nda şiddetli patlama sesi duyuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 19:38 Güncelleme:
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        İran'da patlama sesleri

        İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğu bildirildi. İran merkezli Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre, yerel kaynaklar adadaki Keşm kentinin çeşitli bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. İlk bilgilere göre, henüz nedeni belirlenemeyen patlama seslerinin kıyıya yakın kesimlerden geldiği belirtilirken, seslerin Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı sularında yaşanan son çatışmalarla bağlantılı olabileceği iddia edildi. Olayın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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