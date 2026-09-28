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        Haberler Dünya İran basını: İran'ın ABD ile herhangi bir müzakere planı bulunmuyor

        İran basını: İran'ın ABD ile herhangi bir müzakere planı bulunmuyor

        İran basını, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin önceden planlanan görüşmelerini tamamladıktan sonra salı günü İran'a döneceğini ve ABD ile herhangi bir müzakere planının bulunmadığını yazdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Eylül 2026 - 11:30 Güncelleme:
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        "İran'ın müzakere planı bulunmuyor"

        İran'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına rağmen ABD ile herhangi bir müzakere planının bulunmadığı belirtildi.

        İran resmi haber ajansı IRNA'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere New York'a giden İran heyetindeki bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, halihazırda ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin önceden planlanan görüşmelerini tamamladıktan sonra salı günü İran'a döneceği ve ABD ile herhangi bir müzakere planının bulunmadığı bilgisine yer verildi.

        Haberde ayrıca İran'ın Katar arabuluculuğuyla ABD'ye ilettiği şartlara ilişkin cevabın henüz gelmediği ve bu cevabın beklenildiği ifade edildi.

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        ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için öne sürdüğü şartları reddettiğini belirtmesinin ardından, bu hafta İran'la yeni bir müzakere turu yapılmasını beklediğini söylemişti.

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        #iran
        #ABD
        #haberler
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