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        Haberler Dünya İran basını: Keşm Adası ile Bender Hamir’de kaynağı belirsiz patlama sesleri duyuldu

        İran basını: Keşm Adası ile Bender Hamir’de kaynağı belirsiz patlama sesleri duyuldu

        Hürmüz Boğazı'na yakın Keşm Adası ile Bender Hamir kenti yakınlarında kaynağı belirlenemeyen patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 01:26 Güncelleme:
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        İran basını: Patlama sesleri duyuldu

        İran basınında yer alan habere göre, Keşm Adası ile Bender Hamir kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu.

        Haberde, patlama seslerinin kaynağına ilişkin bilgi verilmezken İran Silahlı Kuvvetleri’nin Hürmüz Boğazı’ndaki alternatif güney rotasından geçmeye çalışan gemilere karşı uyarı atışı yapmış olabileceği üzerinde duruluyor.

        Haberde ayrıca, Keşm Adası sakinlerinin bir savaş uçağı sesi duyduğu ve adaya füze benzeri iki cismin isabet ettiği belirtildi.

        Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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        #iran
        #patlama sesi
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