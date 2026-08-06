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        Haberler Dünya İran'dan Trump'a: Daha fazla tiyatroya ihtiyacımız yok

        İran'dan Trump'a: Daha fazla tiyatroya ihtiyacımız yok

        İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'a ilişkin açıklamasında "Zorbalık, bozulan vaatler ve sahte haberleri kaldıraç olarak kullanmak başarısız bir strateji. Gerçekleri kabul edin ve taahhütlerinizi yerine getirin. Daha fazla tiyatroya ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 22:40 Güncelleme:
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        İran'dan Trump'a: Daha fazla tiyatroya ihtiyacımız yok

        İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere ile saldırı tehditlerinden oluşan çelişkili açıklamalarını "başarısız bir tiyatro diplomasisi" olarak nitelendirdi.

        Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın bir çok kez "büyük saldırılar düzenleyeceğiz" dedikten sonra "İranlılar müzakere etmek istiyor" diyerek tehditlerinden geri adım atmasına tepki gösterdi.

        Trump'ın yaklaşımını "tiyatro diplomasisi" olarak nitelendiren Kalibaf, "Zorbalık, bozulan vaatler ve sahte haberleri kaldıraç olarak kullanmak başarısız bir strateji. Gerçekleri kabul edin ve taahhütlerinizi yerine getirin. Daha fazla tiyatroya ihtiyacımız yok." ifadesini kullandı.

        ABD Başkanı Trump, 5 Ağustos'ta Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a karşı büyük bir saldırı planlandığını ancak "İranlı yetkililerin görüşme talebinde bulunmasının" ardından müzakerelere döndüklerini söylemişti.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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