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        Haberler Dünya İran Devrim Muhafızları, Suriye'deki bir ABD operasyon merkezine saldırı düzenlediğini iddia etti

        İran Devrim Muhafızları, Suriye'deki bir ABD operasyon merkezine saldırı düzenlediğini iddia etti

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, Suriye'nin Tenef bölgesinde bulunan bir ABD operasyon merkezine saldırı düzenlediğini ve bazı helikopterleri vurduğunu öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 10:08 Güncelleme:
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        İran: Suriye'deki ABD merkezine saldırı düzenledik

        Devrim Muhafızları Ordusu, ABD hedeflerine yönelik saldırılara ilişkin bir bildiri yayımladı.

        Bildiride, "Nasr 2 Operasyonu"nun 11. dalgası kapsamında Suriye'nin Tenef bölgesindeki bir ABD operasyon merkezinin hedef alındığı, saldırıda bir radar sistemi ile bazı helikopterlerin vurulduğu iddia edildi.

        Bildiride ayrıca, Tenef'e yönelik saldırılarda çok sayıda ABD askerinin etkisiz hale getirildiği ileri sürüldü.

        Devrim Muhafızları Ordusunun bildirisinde, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran Silahlı Kuvvetleri'nde olduğu ve ABD'nin saldırılarına devam etmesi halinde bölgeden petrol ve gaz ihracatına izin verilmeyeceği ifade edildi.

        Suriye yönetiminden ise Devrim Muhafızları Ordusu'nun Tenef'e yönelik saldırı iddiasına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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