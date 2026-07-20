İran'ın Şiraz kentinde patlama sesi

Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Şiraz’ın kuzey batısında patlama sesi duyuldu.

Haberde, patlama sesinin kaynağına ilişkin bilgi verilmezken, ilk gelen bilgilerin ABD’nin Şiraz’a saldırı düzenlediği yönünde olduğu belirtildi.

Öte yandan Şiraz’daki patlamaya ilişkin sosyal medyaya yansıyan bazı fotoğraflarda, kentten dumanlar yükseldiği görüldü.

BAHREYN'DE SİRENLER ÇALDI

İran saldırıları nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin yeniden devreye alındığı bildirildi.

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Bakanlık tarafından yapılan uyarıda, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli bölgeye gitmeleri ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri istendi.

Bahreyn'de sabah saatlerinde de 4 kez sirenler çalmış, yetkililer halkı güvenli bölgelere yönlendirmişti.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları ordusu tarafından bugün yapılan açıklamada, Bahreyn'deki Sakhir Havalimanı'nda bulunan ABD birliklerine ait İHA bakım ve depolama hangarlarının vurularak imha edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, ikinci aşamada Bahreyn'deki Selman Limanı'nda ABD'nin TF-59 görev gücüne ait deniz araçlarının hazırlandığı hangarların hedef alındığı, tesislerde tahribat meydana geldiği ve deniz araçlarının hasar gördüğü ifade edilmişti.

*Fotoğraf: AA, temsilidir