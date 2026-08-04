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        Haberler Dünya Avrupa İspanya: Sebte ve Melillaya düzensiz giriş Avrupada serbest dolaşım hakkı sağlamıyor

        İspanya: Sebte ve Melillaya düzensiz giriş Avrupada serbest dolaşım hakkı sağlamıyor

        İspanya Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Sebte (Ceuta) ve Melilla kentleri üzerinden ülkeye düzensiz giriş yapılmasının Avrupa'da serbest dolaşım hakkı sağlamadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 05:16 Güncelleme:
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        İspanya: Göçmenlere serbest dolaşım hakkı tanınmayak

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sebte ve Melilla üzerinden İspanya'ya düzensiz yollarla girmenin, ülkede kalma, İspanya ana karasına geçme veya Avrupa'da serbest dolaşım hakkı vermediği, bu tür girişlerin aynı zamanda ciddi hayati risk taşıdığı ifade edildi.

        Açıklamada, İspanya Yüksek Mahkemesinin yakın zamanda aldığı kararla deniz yoluyla ülkeye ulaşan kişiler için uygulanacak prosedürün netleştirildiği, bu kararın Göç Yasası'nda herhangi bir değişiklik yapmadığı belirtildi.

        Kararın, sınırda ülkeye giriş taleplerinin reddedilmesini yasa dışı ilan etmediği, yeni bir giriş yolu oluşturmadığı ve geri gönderme işlemlerini engellemediği vurgulandı.

        İspanya-Fas sınırındaki güvenlik önlemlerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, Tarajal mendireğindeki 500 metrelik yüzer bariyerin mahkeme kararı doğrultusunda güçlendirildiği, 30 Temmuz'da sınırı geçenlerin ise neredeyse tamamının Fas'a geri gönderildiği ifade edildi.

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        Sebte ve Melilla'da iki aşamalı sınır kontrolü uygulandığı belirtilen açıklamada, Fas sınırındaki ilk kontrolün ardından İspanya ana karasına deniz veya hava yoluyla geçişlerde Schengen denetiminin yapıldığı, polis tarafından kimliği doğrulanmayan hiç kimsenin gemi veya uçağa binemeyeceği kaydedildi.

        Bakanlık, olağanüstü yasallaştırma sürecinin bu olaylarla bağlantılı olmadığını, uygulamanın yalnızca 1 Ocak 2026'dan önce İspanya'da yaşayan kişileri kapsadığını bildirdi.

        Ayrıca, 30 Temmuz'da ülkeye giren kişilerin bu süreçten yararlanamayacağı belirtilerek, "Tek yol yasal yoldur." ifadesi kullanıldı.

        NE OLMUŞTU?

        Fas'taki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Sebte kentine yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz'da müdahale edilmişti.

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

        İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

        Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88'e yükselmişti.

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