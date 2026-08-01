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        Haberler Dünya Avrupa İspanya'ya geçen 53 bin düzensiz göçmen Fas'a geri gönderildi

        İspanya'ya geçen 53 bin düzensiz göçmen Fas'a geri gönderildi

        İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 53 bininin gönüllü olarak Fas'a geri döndüğü bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 06:43 Güncelleme:
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        İspanya'ya geçen 53 bin düzensiz göçmen Fas'a geri gönderildi

        Fas'tan İspanya'nın Sebte kentine geçen düzensiz göçmenlerin Fas'a dönüşü sürüyor. AA'nın EFE ajansına dayandırdığı habere göre, Sebte'den ayrılarak Fas'a gönüllü dönen düzensiz göçmenlerin sayısının 53 bini aştığı tahmin ediliyor.

        Hükümet, başlangıçta özerk kente düzensiz yollarla gelenlerin sayısını 50 bin olarak tahmin ederken, Sebte yerel yönetimi ise bu sayının 60 bine ulaştığını belirtiyordu.

        Bu arada, ulusal polis, yerel polis ve askeri birlikler, Sebte'nin farklı bölgelerinde kalan göçmenlere Fas'a geri dönmeleri gerektiği yönünde bilgilendirme yapıyor.

        SEBTE'DE POLİS GERİ DÖNMEYEN GÖÇMENLER NEDENİYLE ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

        Polis, Fas'a gönüllü dönmek istemeyen göçmenleri tespit etmek için bu gece Sebte'nin farklı noktalarında önlemleri artırdı.

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        Ekipler, göçmenleri geri dönüş için Tarajal Sınır Kapısı'na yönlendiriyor.

        NE OLMUŞTU?

        Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz Perşembe günü müdahalede bulunulmuştu.

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

        İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

        İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.

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