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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu, "daha fazlası kapıda" sözleriyle İran ve Hizbullah'ı tehdit etti

        İsrail Başbakanı Netanyahu, "daha fazlası kapıda" sözleriyle İran ve Hizbullah'ı tehdit etti

        İsrail Başbakanı Netanyahu, görevde olduğu sürece "İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını' söyledi ve "daha fazlası kapıda" sözleriyle İran ve Hizbullah'a yönelik yeni saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 07:11 Güncelleme:
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        Netanyahu'dan İran ve Hizbullah'a tehdit

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "daha fazlası kapıda" sözleriyle İran ve Hizbullah'a yönelik saldırı tehdidinde bulundu.

        Başbakan Netanyahu, yayımladığı video mesajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’ın nükleer kapasitesini yeniden inşa etmeye çalıştığı iddiasını hatırlatarak İsrail’in buna izin vermeyeceğini savundu.

        "Başkan Trump bu akşam İran'ın yeniden nükleer silahlarla kendini donatmaya çalıştığını açıkladı. Bu doğru.” iddiasında bulunan Netanyahu, Lübnan ve İran’ı yeni saldırılarla hedef alacakları tehdidinde bulundu.

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        İsrail Başbakanı olduğu sürece "İran’ın nükleer silah sahibi olamayacağını” savunan Netanyahu, “daha fazlası kapıda” sözleriyle İran ve Hizbullah’a yönelik yeni saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

        Öte yandan Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ile yaptığı ortak yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Ali Tahir Tepesi bölgesini hedef aldığını açıkladı.

        Netanyahu, Hizbullah’a ait tünellerin imha edildiğini öne sürdü.

        Savunma Bakanı Katz, gün içinde "İran'ın herhangi bir saldırısı" durumunda Tahran'ın temel enerji tesislerine güçlü bir karşılık verileceğini belirterek İran'ı tehdit etmişti.

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