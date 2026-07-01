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        Haberler Dünya İsrail basınından Gazze iddiası

        İsrail basınından Gazze iddiası

        ABD tarafından ilan edilen Barış Konseyi'nin, birkaç hafta içinde Gazze Şeridi'nde Hamas'ın kontrolü altında olmayan bölgelerdeki insani barınma merkezlerini yönetmek amacıyla pilot bir proje başlatacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 01:59 Güncelleme:
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        İsrail basınından Gazze iddiası

        İsrail'deki Israel Hayom gazetesi tarafından yayımlanan özel bir raporda, sivillerin yönlendirileceği ilk noktanın Refah kenti yakınlarındaki Tel es-Sultan bölgesi olacağı, buralara özellikle silah taşımayan ve Hamas ile bağı bulunmayan kişilerin alınacağı öne sürüldü.

        Çok uluslu güçler konuşlandırılacak

        İsimleri açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, şu ifadelere yer verildi:

        "Barış Konseyi liderliğindeki çok uluslu güçler (Uluslararası İstikrar Gücü) bölgeye ulaşacak ve Gazze Şeridi yakınlarındaki İsrail'e ait 'Amity Kampı'nda kendileri için özel olarak hazırlanan üsse yerleşecek."

        Söz konusu güçlerin, insani bölgelerde düzeni sağlamak adına ateşli olmayan silahlarla donatılmasının beklendiği aktarılırken, "İsrail ordusunun ise sarı hattın ötesindeki bölgelerde kontrolünü sürdüreceği ve buradaki hakimiyetini pekiştireceği" kaydedildi.

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        Haberde, insani barınma merkezlerine tıbbi yardım ve gıda malzemeleri gönderilerek, Hamas'ın Gazze Şeridi genelindeki halk üzerindeki nüfuzunun kademeli olarak kırılmasının hedeflendiği iddia edildi.

        "Kıskaç harekatı" benzetmesi

        Barış Konseyi'nin, önümüzdeki haftalarda İsrail'e gelmesi beklenen çok uluslu güçleri karşılamak ve Gazze Şeridi içinde konuşlandırmak amacıyla sınır bölgelerinde lojistik merkezler kuracağı belirtildi.

        Bu adımların, Hamas'ın silah bırakmayı reddetmesine rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının uygulanmasına destek amacıyla atıldığı öne sürülerek, şu iddialarda bulunuldu:

        "Bu uygulama aslında Trump planının 17. maddesinin hayata geçirilmesidir. Plan, Hamas varlığından arındırılmış bölgelerde 'geçici bir yeniden imar' sürecinin önünü açmaktadır. Konsey yetkilileri, bu bölgelerde kalıcı beton yapılar kullanılmayacağını, bunun yerine prefabrik konutlar (konteyner) kurulacağını ve buralara yerleşecek nüfusa tıbbi ve diğer hizmetlerin sunulacağını taahhüt etti."

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        Gazete, bu planı bir "kıskaç harekatına" benzeterek, ordu sahada Hamas'ın kontrolündeki bölgeleri daraltırken, Barış Konseyi'nin de halkı Hamas'ın kontrolünden çekip alacağını, sonraki aşamada ise Hamas'ın "halksız, topraksız ve kaynaksız" bırakılarak varlığına son verilmesinin umulduğunu ileri sürdü.

        "Lübnan modeli" uyarısı

        Haberde, Hamas silah bırakmayı kabul etmediği sürece kurulacak "Teknokrat Komitesi"nin de Hamas kontrolündeki bölgelerde sorumluluk üstlenmeyeceği iddia edildi.

        Kaynaklar, bunun gerekçesini Hamas'ın komiteyi silah zoruyla kontrol etmesini engellemek ve Hizbullah'ın Lübnan'daki egemenliğine benzer bir "Lübnan modelinin" tekrarlanmasının önüne geçmek olarak açıkladı.

        Bu durumda uygulanacak alternatif planın, "Barış Konseyi" ve komitenin, Hamas'ın yönetimini zayıflatacak bir alternatif oluşturmak amacıyla şimdilik sadece kontrol dışı sınırlı bölgeleri yönetmesi olduğu belirtildi.

        Trump'ın Gazze Planı

        Beyaz Saray, 16 Ocak'ta Gazze'deki geçiş dönemi yönetim yapılarını onayladığını duyurmuştu.

        Bu yapılar arasında "Barış Konseyi", "Gazze Yürütme Konseyi", "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (Teknokrat Hükümet)" ve "Uluslararası İstikrar Gücü" yer alıyor.

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        Gazze'ye ilişkin "Barış Konseyi"nin ilk toplantısı, 19 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında Washington'daki Barış Enstitüsü'nde yapılmıştı.

        Bu adım, Trump'ın Gazze'deki savaşı sonlandırmayı amaçlayan 20 maddelik planının ikinci aşaması kapsamında atılmış ve plan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 17 Kasım 2025 tarihli ve 2803 sayılı kararıyla da desteklenmişti.

        Söz konusu plan, İsrail'in 8 Ekim 2023'te ABD'nin desteğiyle başlattığı, 73 binden fazla kişinin ölümüne, 173 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan ve sivil altyapının yüzde 90'ını yıkan yıkıcı saldırıların ardından uygulamaya konulmuştu.

        BM, Gazze'nin yeniden imar maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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