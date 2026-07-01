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        Haberler Dünya İsrail'den Gazze'ye saldırı

        İsrail'den Gazze'ye saldırı

        İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda biri çocuk 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, bölgede 19 kişinin de yaralandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 00:42 Güncelleme:
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        İsrail'den Gazze'ye saldırı

        Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir motosikleti İHA'yla hedef aldığı belirtildi.

        Haberde, İsrail'in söz konusu saldırısında biri çocuk 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı ifade edildi.

        Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının batısındaki Felluce bölgesindeki Ebu Şerh Kavşağı yakınlarında bir evin çatısına İsrail'e ait İHA ile yapılan saldırıda bir Filistinli ağır yaralandı.

        Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan mahallesinde bir evin çatısını hedef alan benzer bir saldırıda bir başka Filistinli daha yaralandı.

        ​Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1053 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 406 kişi yaralanmıştı.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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