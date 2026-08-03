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        Haberler Dünya İsrail, Gazze'de bir araca saldırdı

        İsrail, Gazze'de bir araca saldırdı

        İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Raşid Caddesi'nde bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 23:13 Güncelleme:
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        İsrail, Gazze'de bir araca saldırdı

        Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Raşid Caddesi’nde bir aracı hedef aldı.

        Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Saldırı, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov ile Barış Kurulu Üst Düzey Danışmanı Aryeh Lightstone’un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların durdurulmasını talep etmesinin ardından düzenlenen ilk hava saldırısı oldu.

        İsrail medyasına göre Mladenov, Netanyahu’ya, “Anlaşmada taahhüt ettiğiniz gibi Gazze’deki saldırıları durdurun.” çağrısında bulunmuştu.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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