İsrail, Hamas'ın üst düzey komutanı İzzeddin el-Bey'i öldürdü
İsrail, Hamas'ın üst düzey sorumlularından ve Gazze Şeridi'nin kuzey bölümünün silahlı kanadının lideri olan İzzeddin el-Bey'in öldürüldüğünü duyurdu.
Giriş: 29 Eylül 2026 - 09:54 Güncelleme:
İsrailli ve Filistinli kaynakların verdiği bilgiye göre, bugün düzenlenen bir İsrail hava saldırısında, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki silahlı kanadının sorumlusu İzzeddin el-Beyk öldürüldü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, saldırıların planlanması ve militanların saflara katılması süreçlerinde rol oynadığını belirttikleri Beyk'in, İsrail ordusu tarafından hedef alınıp öldürüldüğünü açıkladı.
Sağlık görevlileri ve Hamas kaynakları, Beyk'in şafak vakti Gazze Şehri'nin Nasr mahallesindeki bir apartmana düzenlenen İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.
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