Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsveç Parlamentosu, sığınmacılar için kalıcı oturum iznini kaldıran yasa tasarısını kabul etti | Dış Haberler

        İsveç Parlamentosu, sığınmacılar için kalıcı oturum iznini kaldıran yasa tasarısını kabul etti

        İsveç Parlamentosu, sığınmacılara yönelik kalıcı oturma izinlerini kaldıran hükümet destekli yasa tasarısını kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 11:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İsveç'te sığınmacılara kalıcı oturum izni veren yasa kaldırıldı

        İsveç devlet radyosu SR, İsveç Parlamentosunda yapılan oylamada sığınmacı ve diğer bazı göçmen kategorileri için kalıcı oturum izinlerini kaldıran yasa tasarısının oy çokluğuyla kabul edildiğini aktardı.

        Yeni uygulamaya göre, 12 Temmuz'dan itibaren İsveç'te sığınmacı ve belirli diğer göçmen gruplarına yalnızca geçici oturma izni verilebileceği belirtildi.

        Bu arada, uygulamanın halihazırda kalıcı oturum sahiplerini etkilemeyeceği ifade edilirken, gelecek dönemde yapılacak başvurularda kalıcı oturum seçeneğinin tamamen kaldırılmış olacağı kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Salon kapma savaşının tarafı değiliz"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "CHP'de salon savaşının tarafı değiliz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi, pavyon masalarına düşürenler kendileridir. Koltuk ve salon kapma savaşının tarafı değiliz ve ol...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı!
        YouTube Premium fiyatlarına zam!
        YouTube Premium fiyatlarına zam!
        Dilan ve Engin Polat'ın korumasını ölüme götüren plan!
        Dilan ve Engin Polat'ın korumasını ölüme götüren plan!
        Altın 6 ayın dibinden döndü
        Altın 6 ayın dibinden döndü
        Halkbank'tan dava açıklaması
        Halkbank'tan dava açıklaması
        İran ile ABD arasında ateşkes neden sürdürülemiyor?
        İran ile ABD arasında ateşkes neden sürdürülemiyor?
        ABD'den İran'a saldırı!
        ABD'den İran'a saldırı!
        513 ton kilo kaybettik
        513 ton kilo kaybettik
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        Kardeş kardeşi öldürdü... Kanlı kira kavgası!
        Kardeş kardeşi öldürdü... Kanlı kira kavgası!
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!
        Bodrumda ölü bulunmuştu... Katili çok tanıdık!
        Bodrumda ölü bulunmuştu... Katili çok tanıdık!
        BYD için şimdi cevap verme zamanı
        BYD için şimdi cevap verme zamanı
        Curaçaolular kimlerdir?
        Curaçaolular kimlerdir?
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş