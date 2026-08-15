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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Japonya Savunma Bakanı Koizumi tartışmalı tapınağı ziyaret etti

        Japonya Savunma Bakanı Koizumi tartışmalı tapınağı ziyaret etti

        Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, "geçmiş Japon militarizminin sembolü olarak görülen" ve Asya ülkeleri arasında diplomatik gerilimlere yol açan Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 02:54 Güncelleme:
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        Japon bakandan tartışmalı ziyaret

        İkinci Dünya Savaşı sırasında işlenen savaş suçları nedeniyle yargılanan bazı askerlerin mezarlarının bulunduğu tartışmalı Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret eden Koizumi, burada dua etti.

        AA'nın Kyodo ajansına dayandırdığı habere göre; Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae de geleneksel ilkbahar festivali kapsamında nisan ayında Yasukuni Tapınağı'na törensel adakta bulunmuştu.

        "JAPONYA'NIN GEÇMİŞ MİLİTARİZMİNİN SEMBOLÜ"

        1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.

        Çin ve Güney Kore gibi komşu ülkeler nezdinde "Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü" olarak görülen tarihi tapınak, savaşta yaşamını yitirenlerin anılması amacıyla ziyaret ediliyor.

        Japonya'da hükümet yetkilileri ve iş dünyası yöneticilerinin yıl içinde ziyaret ettiği tapınağa, başbakan düzeyinde en son Aralık 2013'te eski Başbakan Abe Şinzo gitmişti.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Japonya
        #haberler
        #Yasukuni Tapınağı
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