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        Haberler Dünya Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Japonya'nın Kumamoto bölgesinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısı yaptı

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 10:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
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        Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) bildirdiğine göre, Japonya'nın Kumamoto bölgesinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

        Japon hükümeti, Japonya'nın güneyindeki Kyushu adasında bulunan Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita ve Miyazaki bölgeleri için acil deprem uyarısı yayınladı.

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