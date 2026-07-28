Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Japonya'nın Kumamoto bölgesinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısı yaptı
Giriş: 28 Temmuz 2026 - 10:48 Güncelleme:
Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) bildirdiğine göre, Japonya'nın Kumamoto bölgesinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Japon hükümeti, Japonya'nın güneyindeki Kyushu adasında bulunan Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita ve Miyazaki bölgeleri için acil deprem uyarısı yayınladı.
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