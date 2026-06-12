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        Haberler Dünya Kanada Başbakanı Carney, Türkiye'yi "inanılmaz önemli stratejik müttefik" olarak niteledi | Dış Haberler

        Kanada Başbakanı Carney, Türkiye'yi "inanılmaz önemli stratejik müttefik" olarak niteledi

        Kanada Başbakanı Carney, Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu ve "Türkiye, inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 08:47 Güncelleme:
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        "Türkiye inanılmaz önemli bir müttefik"

        Kanada Başbakanı Mark Carney, Türkiye'yi "inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki" ve "önemli bölgesel güç" olarak nitelendirdi.

        Carney, Toronto'da gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

        "Türkiye, inanılmaz derecede önemli bir NATO müttefiki." ifadesini kullanan Carney, "Bölgesel olarak da ki bu bölge Balkanlar'dan Orta Doğu'ya Kafkaslara ve ilerisine uzanıyor, Türkiye bölgedeki en önemli stratejik partnerlerden ve güçlerden biri." yorumunu yaptı.

        Carney, "(Türkiye ile) derinleşen bir ilişkimiz var." diyerek, Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını ve yıl sonuna doğru Türkiye'yi tekrar ziyaret edeceğini belirtti.

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