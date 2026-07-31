"Küba'da turizm durma noktasına geldi"

Küba Başbakanı Manuel Marrero, ABD yaptırımları ve yakıt sıkıntısı nedeniyle Küba'daki otellerin yaklaşık dörtte üçünün kapandığını, ada ülkesinin turizm sektörünün ise "neredeyse tamamen durma noktasına geldiğini" söyledi.

Turizm sektöründeki krizin boyutunu ilk kez ayrıntılarıyla açıklayan Marrero, ülkedeki otellerin yaklaşık yarısını işleten yedi uluslararası zincir otelinin Küba'dan ayrıldığını belirtti.

Turizm, bu yıl derinleşen kriz öncesinde 300 binden fazla kişiye istihdam sağlayarak Küba'nın en büyük ikinci döviz gelir kaynağı konumundaydı.

Marrero, otellerin yüzde 73'ünün kapandığını, yaklaşık 25 bin çalışanın ise "savunmasız bir duruma" düştüğünü söyledi.

Havana yönetiminin şubat ayında yakıt sıkıntısı yaşandığını açıklamasının ardından Kanadalı, Rus ve Avrupalı hava yolu şirketleri adaya uçuşlarını durdurdu.

Sektördeki sorunlar, Washington yönetiminin mayıs ayında ordu kontrolündeki GAESA holdingine yaptırım uygulamasının ardından daha da hız kazandı. Bu yaptırımlar üzerine birçok uluslararası işletmeci, ABD yaptırımlarından kaçınmak amacıyla otel işletme anlaşmalarını sonlandırdı.

ABD 6 AYDIR YAKIT İTHALATINI ENGELLİYOR

ABD, yaklaşık altı aydır Küba'nın yakıt ithalatını fiilen engelliyor. Bu durum, ulaşım ve elektrik üretimi için gerekli yakıtta ciddi bir kıtlığa yol açtı. ABD ambargosu, yıllardır yetersiz yatırım ve ticaret yaptırımlarının yükünü taşıyan sistemi çöküşün eşiğine getirdi.

ABD, ocak ayı sonunda Venezuela'nın enerji varlıklarının kontrolünü ele geçirerek Küba'nın en önemli petrol tedarik kaynağını fiilen kesti.

Washington daha sonra Küba'ya petrol ihraç eden diğer ülkelere de yaptırım uygulama tehdidinde bulundu.

Bu yıl ülke genelinde en az beş büyük elektrik kesintisi yaşanırken, sayısız yerel elektrik kesintisi de meydana geldi.