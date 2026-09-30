Macron, İspanya ziyaretinin son gününde, başkent Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın "ülkesinin AB'ye yeniden katılmasının, önündeki seçeneklerden biri olduğuna" dair açıklamaları sorulan Macron, İngilizleri kastederek "Tekrar hoş geldiniz." dedi.

Macron, İngilizler AB'ye yeniden katılmak istiyorsa ve İngiltere Başbakanı Burnham da bu yönde hareket ederse, bunun hem ülkeleri hem de Avrupalılar için çok güzel bir haber olacağını söyleyerek, İngilizlerin işleri daima kolaylaştırdığını söyledi.

Fransa ve İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin, savunma, güvenlik ve göç gibi alanlarda devam ettiğini vurgulayan Macron, "Bu iyi bir karar. (Burnham) Bu cesareti göstermekte haklı." şeklinde konuştu.

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Macron, bir yandan AB'nin sunduğu özgürlüklerden faydalanıp diğer yandan işine gelmeyen şeyleri reddetmenin mümkün olmadığını ifade ederek, İngilizlere "(AB'ye) Dönün." çağrısında bulundu.

"Herkesi sükunete çağırıyorum"

Fransa'daki gençlerin iklimle ve jeopolitik durumla ilgili endişelerini anladığını dile getiren Macron, "Herhangi bir endişe veya münazara şiddeti meşrulaştıramaz." dedi.

Macron, Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi için günlerdir sürdürdüğü eylemlerde yaşanan şiddet olaylarından yerel siyasetçileri sorumlu tutarak, "Herkesi sükunete çağırıyorum." ifadesini kullandı.

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Fransa'nın asla Yahudi karşıtı sözleri kabul etmeyeceğini söyleyen Macron, "Yahudi karşıtlığıyla mücadele etmek, Cumhuriyet'in önceliklerinden biri." dedi.

Macron, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi lideri Jordan Bardella'ya atfedilen Yahudi karşıtı yazıların son derece ciddi ve kabul edilemez olduğunu belirterek, ilgili kişilerin sözlerine açıklık getirmeleri gerektiğini kaydetti.

İngiltere Başbakanı Burnham, BBC Radio 4'e yaptığı açıklamada, AB'den ayrılmasının (Brexit) ülkesine faydadan çok zarar verdiğini dile getirmişti.

Burnham, geçmişte yaptığı "Ben hayattayken Britanya'nın AB'ye yeniden katıldığını görmek istiyorum." açıklamasının aksini söylemeyeceğini ifade etmişti.