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        Haberler Dünya Medine'deki elektrik santrali hedef alındı

        Medine'deki elektrik santrali hedef alındı

        Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husilerin iki gün önce Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki Taybe Elektrik Santralini insansız hava arcıyla (İHA) hedef aldıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 20:04 Güncelleme:
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        Medine'deki elektrik santrali hedef alındı

        Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yayımladığı yazılı açıklamada, 2 gün önce Medine-i Münevvere'yi besleyen elektrik santraline İHA'yla saldırı düzenlendiğini belirtti.

        Saldırıda Taybe Elektrik Santralinin hedef alındığını aktaran Maliki, söz konusu İHA'dan geriye kalan kalıntılardan elde edilen sonuçlara göre bu saldırının Husiler tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Saldırı sonucu trafolardan birinin devre dışı kaldığını ancak elektrik şebekesinin olumsuz etkilenmediğini kaydeden Maliki, "Medine'deki Mescid-i Nebevi'ye elektrik hizmeti sağlayan sivil bir tesisi hedef alan bu korkakça terör eylemi, bu radikal milislerin Harameyn eş-Şerifeyni hedef alma yaklaşımının bir uzantısıdır. Bu saldırı ayrıca, Mekke ile Medine'yi hedef alarak dünya çapındaki milyonlarca Müslümanın duygularını kasıtlı olarak kışkırtma çabasıdır." ifadelerini kullandı.

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        Maliki, Arap Koalisyonu olarak Husilere karşı caydırıcı adımları atmaya devam edeceklerini vurguladı.

        Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

        Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplumca tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

        Taiz, Marib, El-Cevf, El-Beyda ve Lahic cepheleri, Nisan 2022'deki ateşkesin ardından yaşanan görece sakinliğin sonrasında, Temmuz 2026 başında başlayan çatışmaların en geniş kapsamlılarına sahne oluyor.

        Eylül ayı boyunca çatışmaların şiddeti artarken Husilerin, stratejik El-Muha kenti ve Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası dahil Hudeyde ve Taiz vilayetlerindeki bazı kritik noktaların kontrolünü ele geçirdiği belirtiliyor.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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