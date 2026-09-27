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        Haberler Dünya İsrail basını: Netanyahu, bugün BAE’ye giderek Muhammed bin Zayid ile görüştü

        İsrail basını: Netanyahu, bugün BAE’ye giderek Muhammed bin Zayid ile görüştü

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bugün gizlice ziyarette bulunarak Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 22:35 Güncelleme:
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        Netanyahu'dan gizemli ziyaret

        İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun ismi açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberinde Netanyahu’nun sabah saatlerinde BAE'ye uçtuğu belirtildi.

        Kaynaklar, gün boyu BAE’de kalan Netanyahu’nun, bin Zayid ile Abu Dabi'de bir araya geldiğini kaydetti.

        İsrail Başbakanlık Ofisinden konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

        Haaretz gazetesi, bin Zayid'in 7 Ekim'den önce Netanyahu'yu uyardığı iddia etmişti. İsrail'de tartışmalara neden olan bu iddia, Netanyahu tarafından reddedilmişti.

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        #Netanyahu
        #haberler
        #israil
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