Netanyahu'dan gizemli ziyaret

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun ismi açıklanmayan iki kaynağa dayandırdığı haberinde Netanyahu’nun sabah saatlerinde BAE'ye uçtuğu belirtildi.

Kaynaklar, gün boyu BAE’de kalan Netanyahu’nun, bin Zayid ile Abu Dabi'de bir araya geldiğini kaydetti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Haaretz gazetesi, bin Zayid'in 7 Ekim'den önce Netanyahu'yu uyardığı iddia etmişti. İsrail'de tartışmalara neden olan bu iddia, Netanyahu tarafından reddedilmişti.