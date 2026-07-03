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        Haberler Dünya Pakistan'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı

        Pakistan'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı

        Pakistan'da bir yolcu otobüsünün çukura yuvarlanması sonucu 40 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 11:06 Güncelleme:
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        Pakistan'da otobüs uçuruma yuvarlandı

        Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

        Dawn gazetesinin haberine göre otobüs, Belucistan'ın Şerani bölgesinden ayrıldıktan sonra Hayber-Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han bölgesinde seyir halindeyken uçuruma devrildi.

        Bölge yetkilileri, kazada ilk belirlemelere göre 40 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

        Yetkililer, arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatılacağını bildirdi.

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