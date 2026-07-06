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        Haberler Dünya Paşinyan'dan Rusya mesajı

        Paşinyan'dan Rusya mesajı

        Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Ermenistan-Rusya ilişkilerinde son dönemde bazı sorunlu başlıklar ortaya çıktı. Bu konuları görüşüp çözeceğimizi umuyorum." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 22:18 Güncelleme:
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        Paşinyan'dan Rusya mesajı

        Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya ile ilişkilerde son dönemde ortaya çıkan sorunların yapıcı şekilde ele alınarak, çözüme kavuşturulmasını umduklarını söyledi.

        Paşinyan, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Rusya'nın Yekaterinburg kentinde yaptığı görüşmede, Ermenistan-Rusya ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

        Görüşmenin, Ermenistan'da yapılan seçimlerin ardından iki ülke ilişkilerindeki gündemi ele almak için fırsat sunduğunu belirten Paşinyan, "Elbette, daha önce de söylediğim gibi, tüm konuları ve nüansları görüşmek ve açıklığa kavuşturmak için yapıcı bir tutum içindeyiz." dedi.

        Paşinyan, Rusya'da gerçekleştireceği görüşmelerde, bazı önemli konuları ele alacaklarını anlatarak, "Ermenistan-Rusya ilişkilerinde son dönemde bazı sorunlu başlıklar ortaya çıktı. Bu konuları görüşüp çözeceğimizi umuyorum." diye konuştu.

        Görüşmede konuşan Mişustin, Ermenistan'daki seçimlerin sonuçlarına göre kurulacak yeni hükümetin, Rusya-Ermenistan ilişkilerinin dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı saygı ruhuyla istikrarlı gelişimini desteklemesini beklediklerini söyledi.

        Rusya, sağlık açısından ihlaller tespit edildiği gerekçesiyle son dönemde Ermenistan'dan maden suyu, alkollü içecek, sebze ve meyve dahil çeşitli ürünlerin ithalatına kısıtlama getirmişti.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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