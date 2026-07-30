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        Haberler Dünya Pentagon, Patriot füzesi siparişini 58,6 milyar dolara çıkardı

        Pentagon, Patriot füzesi siparişini 58,6 milyar dolara çıkardı

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Savaşı sonrası ABD ordusunun hava savunma sistemlerine yönelik artan talebi karşılamak için Patriot füzesi siparişini 58,6 milyar dolara yükseltti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 09:17 Güncelleme:
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        Pentagon Patriot füzesi siparişini yükseltti

        Yerel basında yer alan haberlere göre, ABD Kara Kuvvetleri, Lockheed Martin şirketine verdiği füze siparişini 53,9 milyar dolar artırdı.

        Revize edilen sözleşmeye göre, nisan ayında verilen 4,7 milyar dolarlık ilk siparişle toplam Patriot füzesi tedariki 58,6 milyar dolara yükseldi.

        Pentagon, ayrıca balistik füze tehditlerine karşı tasarlanan Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) önleyici füzeleri için de şirketle 35 milyar dolarlık ön sözleşme imzaladı.

        ABD Savunma Bakanlığı, nisan ayında yaptığı açıklamada, kritik füze bileşenlerinin üretim kapasitesini üç katına çıkarmak amacıyla Boeing ve Lockheed Martin ile çerçeve anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

        Boeing ve Lockheed Martin ile çerçeve anlaşmalar ise ABD hava savunmasında kritik role sahip Patriot füzelerinin hedefe kilitlenmesini sağlayan arayıcı başlıkların üretimini artırmayı hedefliyor.

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