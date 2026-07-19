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        Haberler Dünya Putin, Kuzey Koreli Bakan ile görüştü

        Putin, Kuzey Koreli Bakan ile görüştü

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 20:36 Güncelleme:
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        Putin, Kuzey Koreli Bakan ile görüştü

        Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin’in Choe ile Kremlin Sarayı'ndaki görüşmesine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da katıldı.

        Görüşmede Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ikili ilişkilere büyük değer verdiğini belirten Putin, “özel askeri operasyonun” yürütülmesinde sağladığı yardım dolayısıyla Kuzey Kore yönetimine ve halkına bir kez daha teşekkür etti.

        Putin, Rus askerlerine yardım eden ve devlet nişanlarıyla ödüllendirilen Kuzey Koreli askerlerin gösterdiği kahramanlıkların Rusya’da hiçbir zaman unutulmayacağını dile getirdi.

        Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a en içten selamlarını ileten Putin’e teşekkür eden Choe, Kim’in kısa süre önce Rusya ile ilişkilerin her alanda geliştirilmesine yönelik stratejik yaklaşımını bir kez daha teyit ettiğini ifade etti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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