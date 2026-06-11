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        Haberler Dünya Rusya: ABD ile İran'ı itidale ve müzakere sürecine dönmeye çağırıyoruz | Dış Haberler

        Rusya: ABD ile İran'ı itidale ve müzakere sürecine dönmeye çağırıyoruz

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile İran'a itidal ve müzakere sürecine dönme çağrısında bulunarak "Gerginliğin yeniden artması, bölgedeki durum ve uluslararası ekonomi için ek olumsuz sonuçlar doğuracak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 14:16 Güncelleme:
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        Rusya'dan ABD ve İran'a müzakere çağrısı

        Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere ABD ve İran arasında karşılıklı saldırıları değerlendirdi.

        Bunun endişe verici olduğunu belirten Peskov, "Tüm çatışma taraflarını itidale ve müzakere sürecine dönmeye çağırıyoruz. Gerginliğin yeniden artması, bölgedeki durum ve uluslararası ekonomi için ek olumsuz sonuçlar doğuracak." ifadelerini kullandı.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), gece ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik saldırıları başlattığını duyurmuştu.

        İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki bazı ABD noktalarını hedef aldığını açıklamıştı.

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