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        Haberler Dünya Giorgia Meloni: Siber saldırılar endişe kaynağıdır

        Giorgia Meloni: Siber saldırılar endişe kaynağıdır

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Avrupa genelinde meydana gelen yeni siber saldırılar açıkça endişe kaynağıdır. Bunlar araştırılıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 22:17 Güncelleme:
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        "Siber saldırılar endişe kaynağıdır"

        Verona kentinde bir fuara katılan Meloni, gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Meloni, İtalya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde görülen gıda soğutma sistemlerine siber saldırılar ve yolcu uçaklarına yapılan asılsız bomba ihbarlarının sorulması üzerine, "Avrupa genelinde meydana gelen yeni siber saldırılar açıkça endişe kaynağıdır. Bunlar araştırılıyor." dedi.

        Fransa'daki plazma tesisine yönelik saldırının, uçaklara yapılan asılsız bomba ihbarlarının ve gıda ürünlerine yönelik saldırının birbiriyle bağlantılı olup olmadığını bugün söyleyebilecek durumda olmadıklarını aktaran Meloni, "Ancak bunların hepsi bize kesinlikle aynı şeyi gösteriyor. Bugün saldırı altında olan yerler: Sivil altyapılardır." diye konuştu.

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        Giorgia Meloni, böyle bir dönemde savunma ve güvenlik harcamalarından söz ederlerken sadece silahlanmadan bahsedilmediğini belirterek, "Vatandaşların günlük yaşamını güvence altına almaktan söz ediyoruz. Çünkü bilgisayar korsanları, kan naklinde kullanılan kanın muhafaza edildiği buzdolaplarının sıcaklığını değiştirmeye çalıştığında, söz konusu kan maliyetli bir sistem sayesinde korunuyor. Bu sistemi satın almak için yapılan harcama savunma harcaması mı, yoksa sağlık harcaması mı?" ifadesini kullandı.

        Meloni'den Ukrayna konusunda AB'ye çağrı

        AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya, Ukrayna konusunda Birliğin birleşik ve tutarlı bir duruş sergilemesine dair yazdığı mektuba ve Costa’nın da buna katıldığını belirtmesine ilişkin de görüşleri sorulan Meloni, "Avrupa'nın tüm üyelerini temsil eden açık bir yetkiyle tek sesle konuşacağı bir zaman ve yer olmalı. Acele etmeliyiz. Müzakere sürecine doğru bir ivme kazanılması iyi bir haber olur ve ne söyleyeceğimizi bilirsek bunu kolaylaştırabiliriz." görüşünü paylaştı.

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        Başbakan Meloni, amacın aralık ayında yapılacak AB Liderler Zirvesi’nde "karar alınmasını ve bir çözüme ulaşılmasını sağlayacak bir çalışma" ile gitmek olması gerektiğini söyledi.

        Bu arada, Roma Cumhuriyet Başsavcılığının da uçaklara yönelik asılsız bomba ihbarlarına ilişkin soruşturma başlattığı basına yansıdı.

        İtalya'da 3 ve 5 Kasım'da ve de dün bazı uçak seferlerine bomba ihbarları yapılmış, daha sonra yapılan kontrollerde bunların asılsız oldukları anlaşılmıştı.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #avrupa
        #Meloni
        #siber saldırı
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