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        Haberler Dünya Sinirlioğlu: "Tarafsız ve bağımsız bir genel sekreter olacağım"

        Sinirlioğlu: "Tarafsız ve bağımsız bir genel sekreter olacağım"

        Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği için aday gösterdiği Feridun Sinirlioğlu, seçilmesi durumunda "tarafsız ve bağımsız bir genel sekreter olacağını" belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 03:22 Güncelleme:
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        "Tarafsız ve bağımsız bir genel sekreter olacağım"

        Eski Dışişleri Bakanı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Sinirlioğlu, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında adaylığıyla ilgili soruları yanıtladı.

        Sinirlioğlu, "Tarafsız ve bağımsız bir genel sekreter olacağım. Bu, görevin tanımında yer alıyor. Görev tanımının gerektirdiğinden farklı bir tutum sergileyemem. Buraya ülkemin temsilcisi olarak değil, ülkemin adayı olarak geldim." dedi.

        AGİT Genel Sekreteri olarak da aynı sorumluluklara özen göstermek durumunda olduğunu belirten Sinirlioğlu, bu göreve seçilmesi durumunda üstleneceği sorumlulukları "tam bir şeffaflık, bağımsızlık ve tarafsızlık içinde yerine getireceğinden kimsenin şüphesi olmaması" gerektiğini söyledi.

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        Sinirlioğlu, uluslararası toplumun çok zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek, böyle bir dönemde BM gibi çok taraflı kurumlara ihtiyaç duyulduğunu ve BM'nin uluslararası barış ve güvenliğin idamesi konusunda üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmesinin fevkalade önemli olduğunu söyledi.

        BM Genel Sekreteri'nin, "tarafsız ve kuruma rehberlik edecek bir diplomat" olması gerektiğini vurgulayan Sinirlioğlu, halen benzer bir görevi yürüttüğünü, seçilmesi durumunda oradaki tecrübelerinin kendisine ışık tutacağını bildirdi.

        Sinirlioğlu, "Birleşmiş Milletler'in vazgeçilmez olduğuna yürekten inanıyorum. Bu kurumun bir alternatifi yoktur. Adaylığım basit bir inanca dayanıyor: Sonuç üretebilen bir Birleşmiş Milletler'e ihtiyacımız var." dedi.

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        "BEN BU GÖREV İÇİN YETİŞTİRİLDİM; GEREKLİ TÜM DENEYİME VE YETKİNLİĞE SAHİBİM"

        Feridun Sinirlioğlu, BM Genel Sekreterliği'ne adaylığı ve söz konusu pozisyon için yetkinliği konusunda kararlı konuştu.

        Seçilmesi durumunda, BM Şartı ve uluslararası hukuk rehberliğinde, bağımsız ve tarafsız bir şekilde görev yapacağını belirten Sinirlioğlu, "Şu da bir gerçek ki, ben bu görev için yetiştirildim; gerekli tüm deneyime ve yetkinliğe sahibim. Bu iş için uygun olduğuma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Yarışa geç dahil olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Sinirlioğlu, gelişmeleri takip eden yetkililerin, süreçte bir tıkanıklık yaşandığını ve başka adayların da ortaya çıktığını görmesi üzerine, "Türkiye hükümetinin deneyimli bir diplomatı seçenek olarak sunmaya karar verdiği" bilgisini paylaştı.

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        BM'NİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KONUSUNA AÇIKLIK GETİRDİ

        BM Şartı'nda değişiklik yapılmasıyla ilgili soruya cevap veren Sinirlioğlu, söz konusu tüzük değişikliklerinin ve kurumsal reformun üye devletler tarafından başlatılması ve karara bağlanması gerektiğini belirtti.

        Sinirlioğlu, şunları kaydetti:

        "Üye devletler ile Genel Sekreter arasındaki iş bölümü gayet nettir. Söz konusu reform, Genel Sekreterlik bünyesindeki ilgili organlar aracılığıyla yasalaştırılması gereken bir süreçtir; Genel Sekreter tarafından başlatılamaz. Bu reformun üye devletler tarafından başlatılıp sonuçlandırılması gerekir. Benim rolüm ise üye devletlerle yürüteceğim temaslar aracılığıyla, onların çıkarlarına en uygun uzlaşmaya varmalarına yardımcı olmaktan ibaret olacaktır."

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        Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto meselesinin ise üye devletleri ilgilendiren bir konu olduğunu ifade etti.

        GÖREVLERİ VE ADAYLIK

        AA'nın haberine göre Türkiye, Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreter adaylığı için resmi başvurusunu ekim ayı sonunda yapmıştı.

        Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, açıklamasında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçi Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterliği için gerekli vasıflarını, yeteneklerini, uluslararası alandaki tecrübelerini ve kendisine duyduğu güveni dikkate alarak aday gösterilmesini uygun buldu." ifadelerini kullanmıştı.

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        Ağustos-Kasım 2015 tarihlerinde Dışişleri Bakanlığı, 2016-2023 yıllarında da Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevlerini yürüten kıdemli Türk diplomat Feridun Sinirlioğlu, halen AGİT Genel Sekreteri olarak görev yapıyor.

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        #Birleşmiş Milletler
        #feridun sinirlioğlu
        #türkiye
        #haberler
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