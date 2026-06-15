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        Haberler Dünya Somaliland, Kudüs'te sözde İsrail Büyükelçiliği açtı | Dış Haberler

        Somaliland, Kudüs'te sözde İsrail Büyükelçiliği açtı

        Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve İsrail tarafından tanınan Somaliland, sözde İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'te açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 22:25 Güncelleme:
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        Somaliland, sözde İsrail Büyükelçiliği açtı

        İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Kudüs'te sözde Somaliland'ın İsrail Büyükelçiliği'nin açıldığını duyurdu.

        Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirrahman Muhammed Abdullahi ile sözde büyükelçilik açılışını gerçekleştirdiklerini açıklayan Saar, İsrail ile Somaliland arasındaki dostluğun sadece yönetim değil halklar arasında da olduğunu savundu.

        Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi Başkanı Abdullahi, İsrail'e gerçekleştirdiği ilk ziyarette İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelmişti.

        *Fotoğraf: İsrail Dışişleri Bakanı sosyal medya hesabı

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