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        Haberler Dünya Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait helikopter düştü

        Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait helikopter düştü

        Suudi petrol şirketi Aramco'ya ait helikopter Suudi Arabistan'ın Ras Tanura kentinde düştü. Kazada 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 14:53 Güncelleme:
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        Aramco'ya ait helikopter düştü

        Suudi Arabistan’da ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle Ras Tanura kentinde düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

        Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 06.00’da Aramco’ya ait bir helikopterin Ras Tanura kentinde düştüğü belirtildi.

        Açıklamada, helikopterde bulunan 14 kişinin tamamının yaşamını yitirdiği, ölenlerin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu ifade edildi.

        Kazanın ardından olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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