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        Haberler Dünya Son dakika: Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız

        Son dakika: Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız

        ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün'deki ABD güçlerine yönelik saldırılara yanıt olarak İran'ı "çok sert bir şekilde" vuracaklarını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 15:45 Güncelleme:
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        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Fox News kanalına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

        İran’ın Ürdün’deki ABD üssüne düzenlediği saldırıya değinen Trump, "Onların canına okuyacağız. Çok sert vuracağız. Ağır bir bedel ödeyecekler" ifadelerini kullandı.

        ABD güçlerinin İran’ın sürpriz saldırısına karşılık vermek için yalnızca birkaç dakikası olduğunu belirten Trump, İran füzelerinin hedeflerine ulaşmadan düşürüldüğünü söyledi. Gece saatlerinde İran destekli Şii milislere yönelik Irak'ta düzenlenen ABD-Suudi Arabistan ortak saldırılarına da değinen Trump, söz konusu saldırıların Irak hükümetiyle koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini belirtti.

        Şii milisleri "dünya için bir kanser" olarak nitelendiren Trump, İran'ın vekil güçlerine yönelik ilave önlemlerinde de değerlendirildiğini belirtti.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile dün Beyaz Saray’da yaptığı görüşme hakkında ise Trump, "Harika bir görüşmeydi. Artık durumu anlıyor" dedi.

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