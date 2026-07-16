Suriye: Hizbullah'a ait silah sevkiyatı engellendi
Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin Irak sınırından Hizbullah'a gönderildiği belirtilen gelişmiş silah ve füze sevkiyatı girişimini engellediğini bildirdi.
Giriş: 16 Temmuz 2026 - 19:08 Güncelleme:
Bakanlıktan Suriye resmi haber ajansı SANA’ya yapılan açıklamada, özel birliklerinin Suriye-Irak sınırından kaçak olarak gelişmiş silah ve füze sevkiyatı girişimini engellediği belirtildi.
Düzenlenen operasyonla ilişkin ilk incelemelerin tamamlandığı, söz konusu silah ve füzelerin “Lübnan’da Hizbullah’a sevk edilmesinin amaçlandığı” kaydedildi.
*Fotoğraf: AA, temsilidir
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