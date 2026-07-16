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        Haberler Dünya Suriye: Hizbullah'a ait silah sevkiyatı engellendi

        Suriye: Hizbullah'a ait silah sevkiyatı engellendi

        Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin Irak sınırından Hizbullah'a gönderildiği belirtilen gelişmiş silah ve füze sevkiyatı girişimini engellediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 19:08 Güncelleme:
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        Suriye: Hizbullah'a ait silah sevkiyatı engellendi

        Bakanlıktan Suriye resmi haber ajansı SANA’ya yapılan açıklamada, özel birliklerinin Suriye-Irak sınırından kaçak olarak gelişmiş silah ve füze sevkiyatı girişimini engellediği belirtildi.

        Düzenlenen operasyonla ilişkin ilk incelemelerin tamamlandığı, söz konusu silah ve füzelerin “Lübnan’da Hizbullah’a sevk edilmesinin amaçlandığı” kaydedildi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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